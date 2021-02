A vítima estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro, após término de relacionamento, na praça de alimentação do local

publicado em 10/02/2021

Polícia Militar de Fernandópolis prende agressor no shopping, após mulher sinalizar com um ‘X’ em sua mão (Foto: Reprodução/CNJ)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma mulher que estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro, após término do relacionamento, pediu ajuda com o desenho de um ‘X’ na palma da mão, na tarde desta quarta-feira (10), no Shopping de Fernandópolis. As pessoas que passaram por ela, reconheceram o sinal e acionaram a Polícia Militar, que deteve o agressor.De acordo com uma nota divulgada pelo 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, no meio da praça de alimentação do local, a vítima teve a bolsa e o celular em posse do agressor, para que não pudesse fugir ou pedir ajuda. Ainda, ao tentar sair da mesa, foi ameaçada de morte com uma faca que estava lá.A mulher se lembrou de uma campanha realizada no início da pandemia pelo Conselho Nacional de Justiça, intitulada ‘Sinal Vermelho’ e pediu para retocar o batom, com isso desenhou o símbolo e sinalizava a quem passava pelo lugar.Os militares prenderam o agressor em flagrante e a ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial, onde ele foi colocado à disposição da Justiça.