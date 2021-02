Ele estava em uma caminhonete Ford Ranger, que bateu contra uma árvore às margens da rodovia.

publicado em 17/02/2021

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Tanabi e um laudo da perícia deve ajudar nas investigações do acidente (Foto: Divulgação/Secretaria de Saúde de Rio Preto)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O médico pediatra Valdemar Garcia Leal, de 73 anos, morreu em um acidente de trânsito, na manhã dessa quarta-feira (17), na rodovia Euclides da Cunha, em Tanabi. Ele estava em uma caminhonete Ford Ranger, que bateu contra uma árvore às margens da rodovia.

Segundo informações divulgadas pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a esposa era quem conduzia a caminhonete, no sentido interior a capital, perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore no km 480, às margens da rodovia, por motivos a serem esclarecidos.

Com o impacto da batida, o médico que estava no banco do passageiro, não resistiu aos ferimentos e a sua esposa foi encaminhada para a Santa Casa de Tanabi.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Tanabi e um laudo da perícia deve ajudar nas investigações do acidente.