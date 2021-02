O homem agrediu os militares com um martelo, que acabaram reagindo

publicado em 20/02/2021

Um homem foi morto a tiros, pela Polícia Militar, no bairro Vista Alegre, em Fernandópolis, no início da noite desta sexta-feira (19).Segundo informações preliminares, uma mulher conduzia uma moto quando atropelou um pedestre, fugindo sem prestar socorro.A PM foi acionada para atender a ocorrência e quando foi até a casa da autora do atropelamento para qualificala-la e ouvir sua versão. O marido dela, que estava em posse de um martelo, xingou e agrediu fisicamente os policiais.O homem entrou na residência e saiu com uma marreta para agredir novamente os policiais, que se defenderem da agressão.*Com informações OExtra.Net