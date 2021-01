A ação é das Secretarias de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e Serviços Urbanos e da Sucen

publicado em 21/01/2021

Prefeitura de Valentim Gentil destinou para descarte adequado cerca de 9 mil quilos de pneus inservíveis recolhidos no município (Foto: Divulgação)

No último dia 14 de janeiro, a Prefeitura de Valentim Gentil destinou para descarte adequado cerca de 9 mil quilos de pneus inservíveis recolhidos no município. A ação é das Secretarias de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e Serviços Urbanos e da Sucen.A identificação de locais que possuem pneus inservíveis é realizada pelos técnicos da Sucen que visitam estabelecimentos comerciais, como borracharias, oficinas de bicicleta, motos e automóveis, Ecotudo, e outros, além das residências, para combate ao mosquito Aedes Aegypti e outros vetores.As informações e levantamento da quantidade de materiais são passadas à Secretaria de Meio Ambiente que coordena a coleta realizada de três em três meses, em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos. Posteriormente a empresa responsável pela destinação dos materiais recolhe os pneus no município.Na primeira coleta de 2021, foram recolhidos 8.980 quilos de pneus inservíveis, que receberam a destinação final ambientalmente correta.“Essa destinação foi recorde em nosso município. Agradecemos todos os estabelecimentos comerciais pela colaboração, por contribuir com o meio ambiente e com a saúde de todos os munícipes”, disse Alexandre Ramos, secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.O Ecotudo é ponto de entrega voluntária de materiais recicláveis, entre eles o pneu. Implantado na gestão de Adilson Segura, o Ecotudo de Valentim Gentil fica localizado às margens da Estrada Vicinal Waldomiro Campanhola, junto ao antigo aterro sanitário, e fica aberto ao público todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados.O descarte irregular, no meio ambiental, é considerado crime. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da Secretaria de Meio Ambiente: (17) 99174 0232.