Tião Peão é do PL, teve 229 votos e pretende lutar pela acessibilidade para cadeirantes em Valentim Gentil

publicado em 07/01/2021

Letícia Garcês e o vereador Tião Peão durante a cerimônia de posse no Plenário “Gervásio Alves Pereira”, no dia 1º de janeiro de 2021. (Foto: Câmara Municipal de Valentim Gentil)

Campeão do rodeio de Barretos em 2010 e atualmente paraplégico, Tião Peão é um dos nove vereadores eleitos para o mandato 2021-2014 na Câmara Municipal de Valentim Gentil. Em entrevista ao jornal A Cidade, o vereador disse que pretende lutar pela acessibilidade para cadeirantes na cidade.

Na época em que Tiago Diogo de Faria (nome do vereador) disputou o 18º Torneio Internacional de Barretos, ele tinha 24 anos, era estreante e se consagrou como campeão. Agora com 34 anos e sob o nome Tião Peão, ele é um estreante na política e foi eleito, com 229 votos (3,24%), na primeira eleição que disputou. "Espero poder ajudar a cidade e lutar pelas pessoas que enfrentam o mesmo que eu", disse o vereador.

Peão campeão

Nascido e criado em Floreal, Tiago de Faria conquistou 356,5 pontos do rodeio de Barretos, em 2010, e levou o prêmio de 100 mil dólares (R$ 531 mil, na cotação atual). Na época, ele tinha garantido a vaga no rodeio internacional por ter feito parte do time de São Paulo. Além de Barretos, o peão tinha sido campeão do Top Brasil Interestadual e chegou a ganhar uma moto e R$ 70 mil nas arenas.

Ao jornal A Cidade, ele contou que participava de rodeios amadores desde os 16 anos e de profissionais, desde os 21. O peão se dedicava à montaria na fazenda do pecuarista Moacir Espinosa, que ficava em Valentim Gentil. Como ele mesmo disse, a carreira de peão exige muito condicionamento físico e treino técnico, aos quais ele se dedicava diariamente.

Foi durante um dos seus treinos, em 28 de outubro de 2016, que Tiago de Faria sofreu o acidente que o deixou paraplégico. "Eu cheguei no chão sem defesa e bati a testa, que fez um efeito chicote na [vértebra cervical] C4".

Apesar da sua condição atual não permitir que ele volte a competir, Faria disse que ainda acompanha os rodeios e segue apaixonado pela modalidade. "É paixão para a vida inteira", disse.

Vereador eleito

Em Valentim Gentil, Tião Peão foi o único vereador eleito pelo PL. Ele é solteiro, tem ensino médio completo e um patrimônio declarado de R$1.200.

O vereador disse, em entrevista ao jornal A Cidade, que a oportunidade de trabalhar em prol da acessibilidade na cidade foi o que despertou seu interesse para entrar na política. "E me faz bem também, porque me sinto útil", acrescentou.

Sobre o que pretende fazer durante seu mandato, Tião Peão disse que planeja "lutar pela acessibilidade e pelo melhoramento na parte de fisioterapia, dentro das áreas de lesões medulares e paralisia".

Como foi a posse

A cerimônia de posse para a 18ª Legislatura ocorreu no Plenário "Gervásio Alves Pereira" no dia 1º de janeiro deste ano sem a presença de familiares e amigos, por conta da pandemia da Covid-19.

Além do vereador peão, outros oito foram empossados. São eles: Baianinho (DEM), Juninho (Republicanos), Marcelo Livramento (MDB), Evandro da Auto Escola (PSL), Fabiano do Gustin (PSDB), Elaine Custódio (PSL), Zé Carlão (DEM) e Ezequiel Cabeleireiro (Republicanos).

Segundo a apuração dos votos do TSE, 7.720 eleitores compareceram para votar em Valentim Gentil, o que foi 76,47% do total de eleitores aptos a votar na cidade. Desses, 7.030 foram computados como votos válidos.