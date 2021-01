Somente serviços essenciais, como padarias, mercados e farmácias, podem funcionar na cidade; bares, restaurantes e comércio não podem abrir as portas

publicado em 25/01/2021

Fase vermelha do Plano São Paulo permite apenas o funcionamento de serviços essenciais (Foto: Divulgação)

Olímpia (SP) regrediu à fase vermelha do Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas. O anuncio foi feito na tarde de sexta-feira (22) pelo governador João Doria (PSDB), após mais uma semana de piora nos indicativos da Covid-19.Como somente serviços essenciais podem ficar abertos, a prefeitura publicou um novo decreto e afirmou que vai seguir à risca as determinações. Portanto, os parques aquáticos serão fechados a partir desta segunda-feira (25).De acordo com o decreto, na fase vermelha, considerada a mais restritiva do Plano São Paulo, são permitidas as atividades presenciais nos seguintes estabelecimentos:- Hospitais, clínicas, farmácias, clínicas odontológicas, laboratórios clínicos, óticas, estabelecimentos de saúde animal e afins;- Supermercados, hipermercados, mercearias, açougues, padarias, lojas de conveniências em postos de combustíveis e afins, sempre vedado o consumo no local;- Produção agropecuária e industrial, transportadoras, armazéns, entrepostos, postos de combustíveis, lojas de materiais de construção e afins;- Locação de veículos, oficinas de veículos automotores, transporte público coletivo, táxis, aplicativos de transporte individual de passageiros, serviços de entrega, estacionamentos e afins;- Lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, manutenção e zeladoria, serviços bancários, serviços de call center, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e bancas de jornais;- Serviços de segurança pública e privada;- Meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens;- Construção civil e indústria;- Demais atividades reconhecidas como essenciais, nos termos da legislação federal e estadual vigente;- A prática de comércio considerado não essencial somente é admitida na modalidade virtual, sempre com portas cerradas, através de serviço de entrega delivery ou pelo sistema drive-thru.Ainda segundo o decreto, os meios de hospedagem precisam reduzir a capacidade em 50% da ocupação total. O retorno das aulas presenciais fica suspenso por prazo indeterminado até nova reavaliação, restando permitidas as aulas virtuais.Durante a fase vermelha, também está proibido o consumo de bebidas alcoólicas em vias e espaços públicos, incluindo praças. Quem for flagrado desrespeitando a determinação pode sofrer as seguintes sanções:- Multa no valor de R$ 100;- Em caso de reincidência, o valor da multa será dobrado;- Multa no valor de 100 UFESPs;- Multa em dobro;- Havendo nova reincidência, será suspenso o alvará de funcionamento do estabelecimento infrator.Além de Olímpia, Altair, Cajobi, Guaraci e Severínia (SP) regrediram à fase vermelha do Plano São Paulo. Todos os municípios fazem parte do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Barretos (SP).*Com informações do G1