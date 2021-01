Um morador de Meridiano, de 57 anos, pilotava uma moto na rodovia Ettore Bottura, quando foi atingido por um HB20

publicado em 11/01/2021

O motociclista foi socorrido pelo Samu e os integrantes do carro saíram sem ferimentos (Foto: Região Noroeste)

Em um acidente registrado na rodovia Ettore Bottura, na Ponte Pensa, um homem de 57 anos, que pilotava uma moto, ficou ferido gravemente e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a UPA de Santa Fé do Sul.Segundo as primeiras informações, os veículos HB20 de Itumbiara, e a moto Yamaha Fazer, conduzida por um homem de Meridiano, transitavam no mesmo sentido - Ilha Solteira a Santa Fé do Sul -, quando por motivos ainda a ser esclarecidos pela Perícia o carro colidiu na traseira da moto.A versão do condutor do HB20 foi de que a moto transitava em velocidade baixa pelo acostamento, em cima da ponte, e adentrou repentinamente a pista. O motociclista foi socorrido pelo Samu e os integrantes do carro saíram sem ferimentos.*Com informações Região Noroeste