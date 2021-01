Tomaram posse ontem, na Câmara Municipal, os nove vereadores eleitos para a legislatura 2021-2024 de Valentim Gentil

publicado em 01/01/2021

Tomaram posse ontem, na Câmara Municipal, os nove vereadores eleitos para a legislatura 2021-2024 de Valentim Gentil (Foto: Câmara Municipal)

Fábio Ferreira

Sem a presença de familiares e amigos como de costume no Plenário "Gervásio Alves Pereira", por conta da pandemia da Covid-19, os vereadores eleitos para o mandato 2021-2024 foram empossados na Câmara Municipal de Valentim Gentil. Eles realizaram o ato de juramento e receberam os livros com o Regimento Interno da Câmara Municipal e a Lei Orgânica do Município.

Foram empossados os nove vereadores eleitos para a 18ª Legislatura da Casa de Leis de Valentim Gentil: Baianinho (DEM), Juninho (Republicanos), Marcelo Livramento (MDB), Evandro da Auto Escola (PSL), Fabiano do Gustin (PSDB), Elaine Custódio (PSL), Zé Carlão (DEM), Tião Peão (PL) e Ezequiel Cabeleireiro (Republicanos).

Logo do início da sessão solene, os vereadores eleitos aproveitaram a presença do ex-presidente na legislatura passada, Hamilton Carlos Júnior (PTB), e prestaram uma homenagem seguida do ato de entronização de seu quadro na galeria de ex-presidentes.

Em seguida, o vereador Marcelo Livramento, do MDB, foi o escolhido para discursar em nome de todos os vereadores. Na tribuna, ele saudou os colegas e deu boas-vindas aos seis vereadores estreantes. "Conversando após a eleição com cada colega eleito, tenho certeza que essa Câmara promoverá a paz, o trabalho e irá se dedicar ao máximo ao nosso município. Vamos estar ao lado do Executivo. Fiscalizando e legislando, mas em harmonia, para o bem do nosso povo", discursou o vereador.

Por ter sido o vereador mais votado, com 378 votos, Edmar Silva de Oliveira, o Baianinho (DEM), foi quem começou presidindo a sessão de posse. Após a eleição, que teve chapa única, ele deu lugar ao presidente eleito Fabiano dos Santos Pinheiro, o Fabiano do Gustin (PSDB).

A sessão seguiu com os discursos do vice-prefeito, Manezinho, do prefeito, Adilson Segura, do presidente eleito da Casa de Leis, Fabiano do Gustin, e por fim cada vereador fez o ato de juramento e assinou o livro de posse.