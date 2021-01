De acordo com a prefeitura, medida mais rígida foi tomada por causa do crescimento nos números de casos confirmados de coronavírus, internações e mortes

publicado em 27/01/2021

Fiscalização será feita por funcionários da cidade com o apoio da Polícia Militar (Foto: Sebastião Moreira/EFE)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Cardoso publicou um decreto que tornou mais rigorosa a punição para quem não usar máscara no município.A partir de agora, quem for flagrado sem o item de proteção contra o coronavírus em qualquer lugar público será multado em aproximadamente R$ 290,90.Ainda segundo a Administração, o Departamento de Fiscalização Tributária do município, junto a uma Equipe Tática da Vigilância Sanitária, vai ficar responsável pela fiscalização. As equipes também contarão com o apoio da Polícia Militar.A Prefeitura também informou que a medida mais rígida foi tomada por conta do crescimento nos números de casos confirmados, internações e mortes causadas por Covid-19.Até o momento, o município somava 505 moradores contaminados pelo coronavírus. Desses, 18 morreram e nove estavam internados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).A medida faz parte do decreto municipal nº3.564, que estipulou medidas mais restritivas de caráter temporário, emergencial e de prevenção no contexto da pandemia, com objetivo de conter o avanço de novos casos.O decreto determinou o lockdown, ou "toque de recolher", no município a partir das 20h (até as 6h) e aos finais de semana, seguindo as diretrizes do governo estadual.Além disso, o decreto estipula que pessoas positivadas com Covid-19 que forem flagradas circulando pela cidade serão multadas em R$ 1.454,50.O município tem adotado medidas com o objetivo de evitar a circulação de pessoas desde o início da pandemia do coronavírus.Entre essas medidas, estão a interdição da prainha e a proibição de aluguel de ranchos e casas de veraneio.