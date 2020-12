Lagoa fica às margens da rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba (SP). Moradores afirmam que salvaram mais de 500 peixes

publicado em 02/12/2020

Moradores entraram na lama para resgatar peixes em Araçatuba (Foto: Arquivo Pessoal)

Depois de ver uma lagoa secar por conta do longo período de estiagem, três moradores do interior de São Paulo decidiram, literalmente, arregaçar as mangas e entrar na lama para salvar peixes que estavam morrendo.

Com baldes, peneiras e ferramentas improvisadas, Mauro Sérgio Conelheiro, Letícia Conelheiro e Leandro da Silva Rodrigues recolheram os animais e os transferiram para outra lagoa. As duas ficam às margens da rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba (SP).



De acordo com o ferramenteiro Leandro Rodrigues, de 27 anos, a iniciativa de ajudar os peixes foi colocada em prática, primeiramente, por Mauro.

“Ele mora em Guararapes, mas passa direto pela lagoa para vir trabalhar em Araçatuba. Em um dia, ele resolveu parar para ver como estava a situação e percebeu que a água tinha diminuido e que os peixes estavam morrendo”, contou.



Durante alguns dias da semana passada, Mauro recolheu os peixes, atravessou a rodovia com os animais em baldes e os transferiu para a outra a outra lagoa.

Ao ficar sabendo da atitude do companheiro de trabalho, Leandro também resolveu ajudar. Os três, então, uniram forças e tentaram salvar, no último domingo (29), o máximo de peixes que conseguiram.



“Conseguimos tirar muitos cascudos, lobós e tilápias. Acreditamos que conseguimos salvar mais de 500 peixes. Nós optamos por jogá-los na outra lagoa, porque não tínhamos outro lugar”, afirmou.



“Fomos na segunda-feira, mas percebemos que já não tinham tantos. Vamos voltar nesta quarta-feira para ver se conseguimos tirar mais alguns peixes, mas acredito, pela forma como estava no domingo, que não tenha sobrado muita coisa, infelizmente”, disse.





*Com informações do G1 São José do Rio Preto e Araçatuba