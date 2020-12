Ao concluir a "Educação Infantil", o aluno João Lucas Diogo da Costa, 5 anos, sentiu falta da tradicional 'foto de formatura'

publicado em 22/12/2020

Ao concluir a "Educação Infantil", o aluno João Lucas Diogo da Costa, 5 anos, sentiu falta da tradicional 'foto de formatura' (Foto: Reprodução/Facebook)

A pandemia do novo coronavírus exigiu que pais, alunos, professores e profissionais das escolas de todo o mundo se adaptassem a um formato de ensino que ainda estava um pouco distante da realidade de muitos: o digital. As atividades foram transferidas para as telas celular e do computador, e o distanciamento social não permitiu as aulas presenciais desde março, no Brasil.Ao concluir a "Educação Infantil", o aluno João Lucas Diogo da Costa, 5 anos, matriculado na Escola Municipal Professor Alberto Gandur, em Jales/SP, sentiu falta da tradicional 'foto de formatura'. Segundo a mãe, Nubia Diogo da Costa, a madrinha de João se formou recentemente e ele queria uma foto igual a da madrinha, com direito a beca e capelo.No facebook, a mãe de João Lucas relatou o momento: "Ontem foi o último dia de aula, anteontem pegou o certificado e me perguntou “mas não vou tirar foto igual minha dinda?” (De formando). Ontem quando ele dormiu eu coloquei a mão na massa, um E.V.A virou capelo e um vestido velho virou beca, mamãe virou fotógrafa, irmãozinho virou a luz do studio com flash no celular, PicsArt virou Photoshop e temos uma foto de formatura do meu menino que tanto mereceu. Não é igual a uma profissional, longe de ser. Mas hoje vocês veem o sorriso que tanto vale a pena cada passo da minha vida. Parabéns meu amor, formou educação infantil!", publicou.Ela também reconheceu o esforço dos profissionais da educação: "Foi um ano difícil pra todos, a educação infantil sofreu muito. Milhares de mães despreparadas e professoras atrás de uma tela. A gente juntou as tarefas escolares, jogos no celular de alfabetização, o máximo de brincadeiras educativas possíveis e mesmo assim eu sei que não foi a mesma coisa se ele tivesse ido pra escola durante esse ano tão importante!."*Foco News