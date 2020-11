Joaquim Cardoso Sobrinho faleceu nesta terça-feira (10), aos 106 anos

publicado em 11/11/2020

O Santos FC, através de nota publicada em seu site oficial, lamentou a morte do fernandopolense (Foto: Reprodução)

O senhor Joaquim Cardoso Sobrinho, de 106 anos, morreu na tarde desta terça-feira (10), na Santa Casa de Fernandópolis, após passar alguns dias internado. Ele era considerado o morador mais velho de Fernandópolis.Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (11), às 14h.O Santos FC, através de nota publicada em seu site oficial, lamentou a morte do fernandopolense."O Santos FC lamenta o falecimento do torcedor Joaquim Cardoso Sobrinho, grande torcedor santista natural de Riacho de Santana, município localizado na Bahia. Nascido no dia 21 de maio de 1914, o Sr. Joaquim era um dos torcedores mais antigos do Alvinegro, com 106 anos de idade. Ainda criança, fixou residência com sua família na cidade de Fernandópolis, interior de São Paulo, onde será sepultado hoje ás 13h30.O Presidente Orlando Rollo e Comitê de Gestão declararam luto oficial de três dias e manifestam os sentimentos aos familiares e amigos. O presidente já solicitou 1 minuto de silêncio na partida contra o Internacional, no sábado (14), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.????".A história de Fernandópolis se entrelaça com a história do senhor Joaquim Cardoso Sobrinho. Ele viu a cidade nascer, ajudou a construir as ruas e principais avenidas por onde passamos hoje e acompanhou de perto o crescimento do município.Joaquim, atualmente, sofria de mal de Alzheimer e completaria 106 anos de vida neste dia 21. Ele sempre foi motivo de muito orgulho para os seus 12 filhos, 25 netos, 27 bisnetos e 2 tataranetos.Nascido na cidade baiana de Riacho Santana, ele chegou a Vila Pereira em 1939, ano em que Fernandópolis foi fundada. Acostumado a trabalhar na lavoura desde pequeno, ele viu aqui uma terra promissora. Munido de muita força de vontade, machado e enxada, o baiano sempre se orgulhou de ter ajudado a abrir as atuais avenidas de Fernandópolis e a estrada para Pedranópolis. Em 1944 veio a falecer sua esposa. Viúvo e com crianças pequenas - o menor com apenas alguns meses de vida -, começou a trabalhar na prefeitura. Passou também por várias empresas que contribuíram para o progresso da cidade, como a Casa Pires e Feraup Auto Peças.Sendo um dos desbravadores do município, Joaquim foi agraciado, em 1996, com a Medalha 22 de Maio. Em reconhecimento pelas suas relevantes contribuições prestadas à comunidade fernandopolense, em 2014, também recebeu uma moção de aplausos em homenagem a passagem de seu aniversário, ocasião em que celebrava 100 anos de existência.Conhecido por todos como um homem de caráter, batalhador e honrado, Joaquim conviveu nos velhos tempos com as também famílias pioneiras como: os Garcias, os Arnaldos, os Pereiras e tantas outras. Ele ainda vivia na cidade e no bairro que elegeu, juntamente com a filha Eunice que, por coincidência do destino, também faz aniversário na mesma data em que o pai nasceu. Joaquim com a sua trajetória íntegra conquistou o apreço, admiração e respeito de todos com quem conviveu.*Com informações OExtra.Net