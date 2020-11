As mulheres são 34.145 ou 53,9% casos entre elas enquanto que os homens infectados são 29.196 ou 46,1% do total

publicado em 10/11/2020

O levantamento indica ainda que a maioria das ocorrências positivas está na faixa etária dos 20 aos 59 anos, porém a maioria das mortes está concentrada a partir dos 60 anos (Foto: Reprodução/Diário da Região)

A maioria dos casos positivos do novo coronavírus na região são registrados entre as mulheres, mas os homens têm uma taxa de mortalidade superior a um ponto percentual mais elevada. Os dados são de um levantamento feito por um site da região com 102 municípios que integram o DRS - Departamento Regional de Saúde.As mulheres são 34.145 ou 53,9% casos entre elas enquanto que os homens infectados são 29.196 ou 46,1% do total. Foram 1.680 vítimas fatais da Covid-19, sendo 710 mulheres e 970 homens.O levantamento indica ainda que a maioria das ocorrências positivas está na faixa etária dos 20 aos 59 anos, porém a maioria das mortes está concentrada a partir dos 60 anos. Nenhuma criança com menos de 9 anos morreu na região.*Diário da Região e DRS - Departamento Regional de Saúde