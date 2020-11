Assustada, a menina conseguiu fugir e correu para casa

publicado em 05/11/2020

Policiais militares prenderam na manhã desta quarta-feira (4), um homem de 59 anos, no bairro Santo Antônio, em Rio Preto, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 13 anos.A avó da menina foi quem chamou a polícia. Ela informou que a neta estava na Associação de Moradores do bairro, a Arpasa, quando um dos colaboradores do local havia pedido para tirar algumas fotos dela, dizendo que seria para uma agência de modelos.Em determinado momento, o homem pediu que ela tirasse o vestido que usava para fazer fotos sensuais, mas a menina recusou o pedido. Após a recusa, o criminoso partiu para cima da vítima e passou a mão nas partes íntimas dela.Assustada, a menina conseguiu fugir e correu para casa. Ela contou à avó o que havia acontecido e a polícia foi chamada.O suspeito foi preso e levado para a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde prestou depoimento e foi levado para a carceragem da Deic. No celular dele, a polícia encontrou as fotos da vítima.De acordo com a delegada responsável pelo caso, Cristina Helena Spir Santana, o homem poderá responder por estupro de vulnerável e favorecimento de prostituição, já que ofereceu dinheiro para a vítima tirar a roupa. Somados, os dois crimes podem chegar a 15 anos de prisão.A menina passaria por exame de corpo de delito e o caso continua sob investigação na DDM de Rio Preto.*SBT Interior