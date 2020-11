O fenômeno, que lembra um arco-íris ao redor do sol, é conhecido como halo solar e foi fotografado pelo jornalista Rodrigo Mariano

publicado em 13/11/2020

Halo solar em Ilha Solteira (Foto: Colaboração/Rodrigo Mariano/Ilha Solteira News)

Um anel colorido que se formou ao redor do sol chamou a atenção dos moradores de Ilha Solteira nessa quinta-feira, dia 12. O fenômeno, que lembra um arco-íris ao redor do sol, é conhecido como halo solar e foi fotografado pelo jornalista Rodrigo Mariano.Segundo o meteorologista Antonio Marcos Vianna, do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/ INPE), o halo solar é formado a partir da incidência da luz do sol nos cristais de gelo das nuvens. "Geralmente, esse halo se forma nas nuvens que estão em torno de 5 a 10 km do solo. É causado por um tipo de nuvem que tem um pouco de cristal e gelo", explicou.Da mesma forma que acontece no sol, Vianna arma que é possível que aconteça também ao redor da lua. "Não é tão comum de acontecer, mas como a região tem muitas nuvens pode ocorrer. É uma combinação de inclinação da luz solar com o cristal de gelo, que forma o círculo colorido", armou o meteorologista.*Diário da Região