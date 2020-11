Evento acontecia em uma chácara, onde a GCM e agentes da Vara da Infância e Juventude encontraram pessoas sem máscaras e aglomeradas

publicado em 02/11/2020

Havia aproximadamente 300 pessoas na festa, segundo a GCM (Foto: Divulgação/GCM)

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Vara da Infância e Juventude fecharam uma festa na madrugada deste domingo (1), em uma chácara no bairro rural Estância Vitória, em Rio Preto. Segundo a Guarda, havia aproximadamente 300 pessoas na festa, muitas delas sem máscara e sem respeitar o distanciamento social exigido para o controle da pandemia de coronavírus.A GCM informou que foi ao local em apoio à Vara da Infância e Juventude, após denúncia de que havia menores na festa. Um adolescente de 17 anos foi encontrado no evento e entregue aos responsáveis. Segundo a Guarda, diante das irregularidades encontradas, o evento foi encerrado e um boletim de ocorrência foi registrado.A GCM citou a violação do artigo 268 do Código Penal, que prevê detenção de um mês a um ano, além de multa, para quem infringe determinação do poder público para a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa*Diário da Região