Segunda maior cidade da comarca é a que mais tem postulantes ao cargo de prefeito; 10.096 eleitores decidem qual é o melhor

publicado em 15/11/2020

Os cinco candidatos apresentaram suas propostas durante a série de entrevistas do Grupo Cidade com os candidatos a prefeito das cidades que fazem parte de nossa Comarca (A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brOs 10.096 eleitores da segunda maior cidade da Comarca, que é Valentim Gentil, irão escolher hoje entre cinco opções: o atual prefeito e candidato à reeleição Adilson Segura (PSDB), o irmão do ex-prefeito da cidade, Liberato Caldeira, o Izaque Caldeira, pelo Cidadania, o empresário Claudinei do Skinão, pelo PSL, o enfermeiro Sergio Ladeira, do PL, e o vendedor Tell da ONG, do Avante.Os cinco candidatos passaram pela redação do Grupo Cidade ao longo da campanha eleitoral para apresentarem suas propostas ao município. Adilson tem como vice o Manézinho, Izaque Caldeira está com John do Nicoto, Claudinei do Skinão com Pelaio, Sergio Ladeira e seu vice Adalto e Tell da ONG ao lado de Luzia Januário.Além dos cinco que disputam o Executivo, outros 71 tentam chegar ao Legislativo. São 38 candidatos a mais do que nas eleições do ano passado, quando 33 tentaram entrar para a Câmara Municipal.Os postulantes estão divididos em oito partidos e cinco coligações na majoritária, já que neste ano não é permitida coligação na proporcional. Se eleitos farão jus a um salário de R$ 1.925,08, conforme dados do Portal da Transparência.Nas eleições passadas, em 2016, a média de votos necessários para eleger um vereador na cidade foi de 381. O candidato mais votado foi o Luquinha da Coca Cola (MDB), que obteve 430 votos e agora tenta a reeleição. Já o menos votado foi o Ezequiel Cabelereiro (Republicanos) com 300 votos. Ele também tenta se reeleger.