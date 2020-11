Depois de enfrentar outubro como o mais letal da pandemia, com 17 óbitos, a cidade registra também baixo índice de internações

A região que está na fase amarela já aguarda avanço na flexibilização para fase verde, em função da queda de contágio que vem ocorrendo nos últimos dias (Foto: Estado de São Paulo)

A próxima atualização do Plano São Paulo será realizada no dia 16 de novembro, dia seguinte ao primeiro turno das eleições municipais, anunciou o governador João Dória. A região que está na fase amarela já aguarda avanço na flexibilização para fase verde, em função da queda de contágio que vem ocorrendo nos últimos dias.

Pela terceira semana seguida, Fernandópolis vem apresentando queda significativa nos números de pessoas contaminadas. Na semana entre os dias 17 a 23 de outubro, a média móvel era de 12,7 casos/dia. Na semana seguinte, de 24 a 30 de outubro, a média caiu para 9 casos/dia e está em 5 casos/dia nesta última semana.

Depois de enfrentar outubro como o mais letal da pandemia, com 17 óbitos, a cidade registra também baixo índice de internações. Nesta semana houve registro do primeiro óbito em novembro, um homem de 75 anos, com comorbidades, que estava internado.

O último boletim médico da Santa Casa, divulgado nesta sexta-feira, 6, a unidade da Covid-19 registrava cinco pessoas internadas, quatro delas na UTI (3 casos positivos e 1 suspeito). Na enfermaria, apenas um paciente ainda sem resultado conclusivo para coronavírus estava internada.

No último dia 24 de outubro o governo fez uma atualização especial, tirando a região de Barretos da fase laranja e elevando-a para a fase amarela. Também aumentou as regiões na fase verde que agora englobam a Grande São Paulo, baixada Santista, Campinas, Sorocaba e Taubaté.



