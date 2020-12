Segundo a Guarda Civil, organizadores foram autuados por propagar doença contagiosa

publicado em 30/11/2020

Festa com pessoas aglomeradas é interrompida em Rio Preto (Foto: Divulgação/GCM)

Uma operação da Guarda Civil Municipal, Vara da Infância e Juventude e Fiscalização de Posturas flagrou cinco festas em Rio Preto (SP) entre sexta-feira (28) e sábado (29). Os eventos reuniram centenas de pessoas e desrespeitaram as orientações sobre distância social devido à pandemia de Covid-19.

Na sexta-feira (28), de acordo com a corporação, foram duas festas. A fiscalização chegou logo no início, impedindo os eventos. Uma estava sendo realizada na estância Veneza e outra em um pasto na vicinal que liga Rio Preto a Ipiguá.

Ainda de acordo com a Guarda Civil, nos dois eventos os organizadores foram qualificados.



Já no sábado (29) foram três festas, sendo uma delas na estância Veneza com aproximadamente 800 pessoas. Três responsáveis foram encaminhados à Central de Flagrantes e foram autuados por propagar doença contagiosa.