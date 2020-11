De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre como o acidente aconteceu

publicado em 27/11/2020

Carro ficou danificado após ser atingido por trem em Valentim Gentil (Foto: Arquivo Pessoal)

Um acidente entre um carro e um trem deixou um casal ferido, em Valentim Gentil (SP), na tarde desta sexta-feira (27).De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre como o acidente aconteceu. No entanto, a suspeita é de que a motorista não viu a composição se aproximando e tentou cruzar a linha férrea.Com o impacto da colisão, o homem e a mulher sofreram ferimentos leves. Ambos foram socorridos conscientes e encaminhados para a Santa Casa de Votuporanga (SP).Em nota, a Rumo afirmou que o fato ocorreu por imprudência do motorista, que tentou atravessar a passagem em nível quando o trem se aproximava."O maquinista acionou os procedimentos de emergência, mas não possível parar a tempo devido ao peso e tamanho da composição. É obrigatório que os veículos parem em uma distância segura e se certifiquem de que não há trens se aproximando antes de efetuar o cruzamento. A empresa realiza campanhas de conscientização para alertar motoristas e pedestres sobre os cuidados com o trem", consta em trecho da nota.*G1.com