publicado em 14/11/2020

A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 8 de novembro e registrada sob o número TSE SP-01519/2020 (Gráfico: A Cidade)

Da redaçãoO atual prefeito e candidato à reeleição em Valentim Gentil, pelo PSDB, Adilson Segura, chega as urnas amanhã com 47,37% das intenções de voto na cidade. É o que aponta uma pesquisa realizada entre os dias 7 e 8 de novembro pelo IAPP (Instituto Atual de Pesquisas e Publicidade).Ainda conforme os dados da pesquisa, em segundo lugar aparece o candidato do Cidadania, Izaque Caldeira, com 18,42% das intenções de voto, seguido por Sérgio Ladeira (PL) com 17,43%, Claudinei do Skinão (PSL), com 11,18% e Tell da ONG (Avante) com 5,59%. Nesse cenário já foram descartados os indecisos, brancos e nulos.O levantamento, registrado junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sob a responsabilidade do estatístico, Augusto da Silva Rocha, foi realizado com 450 eleitores levando em consideração os critérios técnicos de amostragem exigidos pelo Tribunal, como sexo, idade, grau de instrução e nível econômico dos entrevistados, bem como metodologia e plano amostral. A margem de erro é de 4,5 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.A pesquisa mostra também que 19,77% dos eleitores de Valentim Gentil ainda estão indecisos, enquanto 12,66% afirmaram que devem votar em branco ou anular o voto. Nesse cenário Adilson aparece com 32%, Izaque com 12,44%, Sérgio Ladeira com 11,77%, Claudinei do Skinão, 7,55% e Tell da ONG, 3,77%.A pesquisa foi contratada e paga pelo própio instituto pelo valor de R$ 4 mil.