Há risco de temporais, raios e rajadas de vento em todas as áreas paulistas

publicado em 19/10/2020

Choveu granizo na região de Buritama (Arquivo Pessoal)

Da redaçãoUma forte chuva atingiu a região de Buritama na tarde desta segunda-feira. Choveu granizo e as fortes pancadas de água alagaram pistas, o que foi relatado por condutores de veículos.Nas redes sociais circulam fotos e vídeos da forte chuva, assim como do gelo em rodovias na região de Buritama. Uma mudança na circulação dos ventos estimula a formação de nuvens muito carregadas sobre o Estado de São Paulo entre segunda e terça-feira, dias 19 e 20. Há risco de temporais, raios e rajadas de vento em todas as áreas paulistas.Na segunda-feira, o céu fica bastante encoberto em praticamente todas as áreas do interior de São Paulo. A chuva pode ocorrer com moderada a forte intensidade nesses locais já durante a madrugada, e a previsão é de poucos períodos de sol.