publicado em 20/10/2020

Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região, Rosinei do Ivo esteve ontem em nossos estúdios (A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brSeguindo com a missão de despertar o eleitor para o compromisso cívico de comparecer às urnas nas eleições deste ano, o Grupo Cidade de Comunicação segue com série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região e conversou ontem com a atual prefeita de Parisi e candidata à reeleição Rosinei do Ivo, que tem como vice o também atual vice-prefeito, o Deva.Rosinei Aparecida Silvestrini dos Santos, mais conhecida como Rosinei do Ivo, tem 46 anos e sempre morou em Parisi. Ela é filha de Izidoro Silvestrini e Maria Conceição Calvo Silvestrini, tendo três irmãos, um in memoriam. Casou-se com Ivair Gonçalves dos Santos (popular Ivo) com quem tem 2 filhas, Viviane e Isabela e 1 neta, Laura.Em 2016 foi eleita prefeita ao vencer seu atual adversário, que era o prefeito na época, por uma diferença de 172 votos e agora busca à reeleição pela coligação “Unidos Venceremos”.Assim como para seu adversário na semana passada, a primeira pergunta para a candidata foi porque ela quer continuar como prefeita de Parisi. Segundo ela, ainda há muito a se fazer, pois os prazos burocráticos não permitiram que tudo fosse concluído em apenas um mandato.“Eu amo essa cidade, lutei por ela quatro anos e vou continuar lutando. É pouco tempo, parece que é muito, mas não é. É tudo muito burocrático, tem que correr atrás, você tem que ter tempo para conseguir trazer as coisas para o município, as verbas parlamentares, enfim. Mas eu tenho isso comigo, quero estar de novo, quero ficar mais quatro anos com o pessoal de Parisi, que é a cidade que tanto amo”, respondeu.Já partindo para as propostas, a candidata à reeleição falou sobre uma de suas metas para a Saúde, que é de manter e preservar o transporte de qualidade e adquirir uma nova ambulância por ano de gestão, além de renovar toda a frota quando completar cinco anos. Segundo ela, isso já foi iniciado em seu governo e será mantido, se ela for eleita, nos próximos quatro anos.“Quando a gente entrou na Prefeitura nós percebemos que existia um problema muito grande de ambulâncias. Mais quebravam os veículos do que ficavam funcionando para levar os nossos munícipes. Aí nós decidimos que não iriamos mais gastar dinheiro com oficina, vamos correr atrás e trazer tudo novo. Nós ganhamos tudo. Parisi hoje tem toda frota de veículos zero, com ar-condicionado, para estar levando nossos munícipes em qualquer hospital, qualquer lugar que precisar”, disse Rosinei.Já em relação a Educação, área que ocupa maior espaço em seu Plano de Governo, a atual prefeita disse ter orgulho do trabalho que já fez e que tem projetos novos para implementar caso seja reeleita.“A educação em nossa cidade precisava de uma chacoalhada e a gente fez isso. Temos alguns projetos novos, como o de correr atrás de uma outra escola, pois agora Parisi é período integral, então temos várias oficinas e queremos deixar as crianças numa escola tendo aula e na outra oferecermos as oficinas. Mas a gente ampliou muito a nossa escola, fizemos salas novas, cozinha nova, plano de carreira para os professores que não existia, investimos muito em educação. Tenho orgulho hoje de falar de nossa educação, pois tenho certeza que fiz e que lutei muito por ela”, completou.Para o setor de Cultura, a candidata do PSD se compromete a construir (onde era o antigo prédio da creche “Cecília Locatelli Prette”) o Centro Cultural de Parisi, onde haverá sala de cinema aberta a população até os finais de semana, com pipoca de graça, ainda havendo a biblioteca municipal e salas dos projetos culturais (Balé, violão, capoeira, etc). Questionada sobre se ela já iniciou esse projeto enquanto está à frente da Prefeitura, ela respondeu que sim.“Nós já temos o prédio, a gente acabou de construir uma creche agora, e o antigo prédio vamos transformar em Centro Cultural. Já temos balé, violão, capoeira, muitas oficinas a gente já faz e vamos colocar agora o cinema, o acessa São Paulo também que vai para lá, a biblioteca e vamos lutar, pois precisamos correr atrás dos jovens, precisamos fazer alguma coisa pelos adolescentes e uma das propostas é de estar levando os adolescentes lá, enfim, essa parte para eles será muito boa”.Se na sexta-feira (16) Rosinei apimentou a entrevista com Oclair Bento (PSDB) ao fazer uma pergunta mais quente, ontem seu adversário deu o troco ao questionar sobre as finanças do município. “Gostaria que a senhora esclarecesse como está a dívida da Prefeitura com o Tesouro, porque na audiência pública do segundo quadrimestre, realizada em setembro, estava perto de R$ 1 milhão. Com qual recurso a senhora pretende pagar essa dívida até o fim do ano?”, questionou o tucano.“Eu encontrei a Prefeitura já com essa dívida de R$ 1,2 milhão e como disse, eu não consigo fazer mágica. A gente tentou diminuir essa dívida, não tenho porque mentir, não tenho porque esconder, hoje ela está mais ou menos em R$ 600 mil, mas a gente tem que lutar, a gente tem que lutar. O Fundo de Previdência eu fiz de tudo para pagar todas as dívidas, para não deixar nada, para o Servidor Público poder aposentar e ter o seu salário dignamente. Poderia ter feito como ele fez, não pagar o fundo e pagar outras coisas, mas preferi pagar, pois acho que o funcionário público trabalhou a vida toda e merece. Temos que tentar sim diminuir as dívidas, pagar tudo. Não serei a primeira e nem a última a deixar alguma dívida na Prefeitura, mas se Deus quiser serei eu mesma, então correrei atrás para pagar essa dívida todinha”, concluiu.