publicado em 20/10/2020

Equipes fizeram uma homenagem para o último paciente internado em Jaci (Foto: Arquivo Pessoal)

O último paciente internado com coronavírus no hospital da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus de Jaci (SP) recebeu alta nesta terça-feira (19).Equipes e uma banda se reuniram para comemorar a saída do músico Laércio de Paiva de 62 anos, que recebeu atendimento e cuidados médicos por 60 dias.A abertura da Unidade de Terapia Intensiva de Jaci ocorreu em 22 de julho. Ela foi criada para atender pacientes São José do Rio Preto (SP).O fechamento da unidade ocorre depois de 90 dias de funcionamento. Dos 50 pacientes que foram atendidos durante o período, 14 não resistiram às complicações da doença e morreram.Os trabalhos na Unidade de Terapia Intensiva foram encerrados porque o contrato firmado com a Prefeitura de Rio Preto terminou.Contudo, os atendimentos na enfermaria continuam, pois é regulado pelo Departamento Regional de Saúde (DRS).*G1.com