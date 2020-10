É o primeiro caso suspeito de reinfecção na região; o morador é de Irapuã, prefeitura e também a unidade da Unimed de Rio Preto acompanham o caso

O primeiro teste foi realizado no dia 24 de julho e na semana passada passou a apresentar os sintomas novamente, testando positivo nesta quinta-feira (01) (Foto: Reprodução/Unimed)

Um morador de Irapuã, cidade que fica cerca de 68km de São José do Rio Preto, testou positivo para o coronavírus pela segunda vez em apenas dois meses. O farmacêutico de 47 anos realizou o primeiro teste no dia 24 de julho e na semana passada passou a apresentar os sintomas novamente, testando positivo no fim de setembro, o laudo foi liberado nesta quinta-feira (01).

Atualmente o caso está sendo acompanhado de perto pela Prefeitura local por meio de sua Secretaria de Saúde. Foram disponibilizados um médico e uma enfermeira (especializada e participante do centro de atendimento ao Covid), para monitorar o episódio.

Além disso, o morador realizou o novo teste, no pronto-atendimento da Unimed Rio Preto, o mesmo que realizou o teste há dois meses. A instituição também acompanha o paciente e segundo nota divulgada nesta quarta-feira (01), o farmacêutico está recebendo todos os cuidados e atualmente segue monitorado pelo Centro de Cuidados e Afecções Respiratórias e pela equipe de infectologia.

O paciente

Por meio de uma tomografia realizada no paciente, foi possível identificar que 25% dos pulmões estão comprometidos, já os níveis de saturação estavam no normal, por isso não precisou ficar hospitalizado.

Os dois testes, feitos na Unimed, foram o do PCR, realizado por cotonete, que segundo os especialistas o mais eficaz para comprovar a infecção.

“Tive desmaio ontem (quarta) à noite, falta de paladar, falta de olfato, falta de ar e coriza. Falaram que meu caso é raríssimo. O médico vai me ligar duas vezes por dia. Eu desconfiei porque eram os mesmos sintomas e estavam mais fortes. Estou com muita fraqueza", disse o paciente em entrevista concedida ao jornal Diário da Região.

Reinfecção

Na região, ainda, não há registro de casos provados de reinfecção da Covid-19. Em perímetro geral, o Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina da USP em São Paulo e Ribeirão Preto analisam ocorrências suspeitas.

