O ministro astronauta e tenente coronel Marcos Pontes guindou Semeghini para o posto desde que assumiu o comando do Ministério, ainda quando estava unida com as Telecomunicações

publicado em 24/10/2020

Júlio Semeghini, executivo atuante do setor de tecnologia da informação e telecomunicações (Foto: Reprodução)

Júlio Semeghini, executivo atuante do setor de tecnologia da informação e telecomunicações, deixou ontem a Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Seu lugar será ocupado pelo major-brigadeiro Leônidas de Araújo Medeiros Jr, que era o subcomandante da Escola Superior de Guerra (ESG).

O ministro astronauta e tenente coronel Marcos Pontes guindou Semeghini para o posto desde que assumiu o comando do Ministério, ainda quando estava unida com as Telecomunicações. Semeghini, que já foi deputado federal pelo PSDB e secretário de diferentes governos tucanos de São Paulo, não voltará a militar na política partidária. Continuará em Brasília, tocando os seus projetos pessoais.

Semeghini tem forte atuação no mercado de TIC e telecom. Foi autor da Lei das Antenas, quando era deputado federal, e muitos anos depois, quando no governo Bolsonaro, um dos articuladores para a publicação de sua regulamentação, com a previsão do “direito positivo”. Mas não foi sob a batuta do MCTI que viu a publicação do decreto sair, referendado já sob o ministério de Fábio Faria, das Comunicações.