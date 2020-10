Suspeito disse que captura os animais e os vendia por R$ 10 e R$ 15

Os policiais também apreenderam equipamentos usados para capturar os animais (Foto: Reprodução/G1)

Um homem foi multado em R$ 76 mil por manter 134 aves silvestres em cativeiro. O flagrante foi feito na tarde desta segunda-feira (19) em Tanabi.De acordo com a Polícia Ambiental de São José do Rio Preto, corporação responsável por aplicar a multa, equipes receberam denúncia anônima e foram checar a informação.As aves, inclusive algumas ameaçadas de extinção, foram encontradas em gaiolas e viveiros. Os policiais também apreenderam equipamentos usados para capturar os animais.Ainda segundo a Polícia Ambiental, o homem afirmou ao ser questionado pelas equipes que capturava as aves para vendê-las por R$ 10 e R$ 15.Todas as aves apreendidas foram soltas em uma represa. O suspeito responderá pelo crime em liberdade. Confira as espécies que foram encontradas em cativeiro abaixo.Dois bicudos (aves ameaças de extinção);Cento e doze canários da terra;Dezesseis coleirinho papa capim;Um bigodinho;Um sabiá laranjeira;Um tico tico rei;Um tico tico do café.*G1.com