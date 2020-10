Ele não resistiu à abordagem policial e se entregou

publicado em 19/10/2020

O homem foi preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante após agredir e ameaçar de morte a mulher e a filha de um ano. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 19, no Jardim Maria Lucia, em Rio Preto.

De acordo com informações da ocorrência, a polícia foi acionada para atender ocorrência de violência doméstica. No local, antes de entrarem na casa, puderam ouvir gritos da vítima, de 21 anos, pedindo que o autor parasse com as agressões.

Os policiais também registraram que o autor ameaçava matar a mulher, a filha de um ano e depois se matar. Ele se surpreendeu com a chegada na polícia e não resistiu. Logo se ajoelhou com as mãos na cabeça para que fosse algemado.

Em seguida, a vítima apresentou a chave do carro da família, dizendo que marido a utilizou nas agressões. No local foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado até a Central de Flagrantes.

A vítima foi encaminhada para a UPA Norte. Após ser atendida compareceu na delegacia para informar sua versão sobre o ocorrido, dizendo já ter sido agredida outras vezes pelo autor, mas nunca registrado.

O homem foi preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça.



*DL News