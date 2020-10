A primeira cidade escolhida para essa nova fase foi Parisi, que pertence a Comarca de Votuporanga

publicado em 16/10/2020

Oclair Bento será o primeiro candidato a ser sabatinado na série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região (Foto: Divulgação/Campanha)

Franclin Duarte

O Grupo Cidade de Comunicação inicia hoje mais uma série de entrevistas com candidatos a prefeito, porém, dessa vez, os microfones serão abertos para os que disputam as Prefeituras da região. E a primeira cidade escolhida para essa nova fase foi Parisi, que pertence a Comarca de Votuporanga.

O município, de quase 3 mil habitantes e 2.608 eleitores, viverá, em 15 de novembro, uma reprise do último pleito, quando a atual prefeita, Rosinei do Ivo, do PSD, e o ex-prefeito Oclair Bento, do PSDB, se enfrentaram. A eleição foi acirrada e Rosinei venceu com uma diferença de apenas 172 votos.

E neste pleito não está sendo diferente. A cidade está dividida e para ajudar os eleitores a se decidirem os dois candidatos terão o mesmo tempo e espaço para apresentarem suas propostas para o município.

E o primeiro a ser sabatinado será Oclair Bento. O tucano terá o tempo máximo de 15 minutos para se apresentar ao eleitorado e responder as perguntas da bancada e dos eleitores. Não será permitido o anonimato, portanto, para enviar uma pergunta o eleitor deverá se identificar com: nome completo, bairro de onde está falando e telefone para contato.

Não serão permitidas ofensas aos candidatos e as perguntas serão previamente selecionadas por nossa equipe de reportagem.

Cada candidato também poderá fazer uma pergunta para o adversário. Não serão permitidas ofensas diretas e nem perguntas baseadas em Fake News. As perguntas dos candidatos deverão ser feitas por áudio em resposta a esse convite e só será revelada ao candidato adversário no ato da entrevista.

O conteúdo será transmitido ao vivo pela Cidade FM e pelas redes sociais do Grupo Cidade de Comunicação, bem como terá um resumo publicado na edição seguinte do jornal A Cidade.