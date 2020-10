Destas, 2.399 já estão curadas, 50 morreram em decorrência da doença e 437 estão em tratamento

publicado em 15/10/2020

A Prefeitura de Fernandópolis informou que foram registrados nesta quarta-feira (14) mais dois óbitos por Covid-19 no município. As vítimas, um homem de 82 anos que estava internado em São José do Rio Preto e não tinha comorbidades e de outro homem, de 68 anos, que estava internado em na Santa Casa de Fernandópolis. Ele tinha comorbidades.

Ainda segundo a prefeitura, foram registrados mais 28 novos casos positivos de Covid-19, totalizando 2.886 pessoas infectadas. Destas, 2.399 já estão curadas, 50 morreram em decorrência da doença e 437 estão em tratamento.



*OCidadão.Net