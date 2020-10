Acidente ocorreu por volta das 11h30 desta quarta-feira (28)

publicado em 28/10/2020

(Foto: Reprodução/Diário da Região)

Um carro desgovernado invadiu a padaria "Rei do Pão de Queijo" na manhã desta quarta-feira (28) em São José do Rio Preto. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fato aconteceu por volta das 11h30. Apesar do susto, ninguém se feriu.



Informações preliminares apontam que uma motorista se confundiu ao tentar estacionar no local. Nas imagens é possível ver que o veículo, Honda Fit, atravessou a fachada do imóvel e atingiu um balcão e uma geladeira. As causas do acidente ainda serão investigadas e o prejuízo ainda está sendo calculado.