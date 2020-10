O incidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (21)

publicado em 21/10/2020

O caminhão betoneira carregado com concreto tombou e ficou preso no asfalto (Foto: Reprodução/FocoNews)

Um caminhão betoneira carregado com concreto tombou e segue 'preso' no buraco formado na Avenida Marginal Alcebiades Bernardes no Distrito Industrial III em Jales.

O incidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 21 de outubro, por volta das 7h.

Segundo as informações obtidas, não houve feridos.



*FocoNews