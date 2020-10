Os dois ocupantes do veículo, mais a dona da casa onde era descarregada a droga, foram presos em flagrante

Droga estava em porta-malas de um veículo (Foto: Marco Antonio dos Santos)

Equipe do 9º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) apreendeu um carro carregado com 328 kg de maconha, na manhã desta sexta-feira, 9, na rua Antônio Maria Valêncio, no Lealdade, em Rio Preto. Os dois ocupantes do veículo, mais a dona da casa onde era descarregada a droga, foram presos em agrante.O capitão do Baep Virgílio Taparo afirma que a equipe flagrou o momento em que o carro, um Gol, com placa de Campo Grande (MS), fazia a descarga dos tijolos de maconha na casa de uma moradora do bairro Lealdade."Nós intensificamos o patrulhamento de combate às drogas em decorrência do feriado. Flagramos o carro. Os dois ocupantes do veículo tentaram fugir a pé, mas foram alcançados, com ajuda do canil e do helicóptero Águia", explica o capitão.Segundo Taparo, a droga seria pesada no imóvel e depois seria distribuída para tracantes de Rio Preto e região.O motorista e o passageiro confessaram que foram contratados em Campo Grande para trazer o carregamento de droga para Rio Preto, mas alegaram não conhecer ninguém na cidade. Os dois têm antecedes criminais por tráco de drogas.A dona da casa, que não tem antecedentes criminais, disse ter aceitado esconder a droga mediante uma quantia oferecida pelos criminosos - sem revelar o valor. Depois de depoimento, todos foram para carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto.