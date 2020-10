Por meio de uma ação rápida pelo WhatsApp, eles arrecadaram 576 unidades de detergente, colaborando com a Instituição

publicado em 30/10/2020

(Foto: Santa Casa deVotuporanga)

Quem tem amigos, tem tudo! E se usar a tecnologia a favor da solidariedade então, o resultado acontece e o bem se multiplica. Um grupo de WhatsApp de Cosmorama arrecadou 24 caixas de detergente, resultando em 576 unidades para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região.A equipe de Captação de Recursos do Hospital contou com o querido José Maria Sagioneti (conhecido como Zé Maria), voluntário da Instituição, para essa missão. A partir do chamado, Zé Maria acionou seus amigos.Em apenas quatro dias, respeitando todo isolamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a contribuição aconteceu, beneficiando milhares de pacientes. “A Elisângela Cavassani Vilela, que atua no setor, me passou do que a Instituição precisa. Eu tenho vários amigos na internet e disparei o pedido. Tive muitos doadores de Cosmorama, Tanabi, São José do Rio Preto, Goiânia, Votuporanga, Ribeirão Preto e São Paulo”, afirmou.Foram 16 “anjos da guarda” que ajudaram a Santa Casa a salvar vidas. “Arrecadamos dinheiro, que foi revertido no material de limpeza. Ficamos muito felizes em colaborar”, complementou.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Conheço Zé Maria de longa data, desde escola. Sempre voluntário, disposto a ajudar sem nenhum reconhecimento ou mídia. Por amor mesmo. Ele foi um dos primeiros que organizou almoços em prol do Hospital. É nosso porta-voz e só podemos agradecer a ele e a todos os amigos, que fizeram essa ação tão nobre”, destacou.