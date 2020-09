No total, são 10 pacientes na UTI e 07 na enfermaria

publicado em 28/09/2020

A UTI própria para coronavírus da Santa Casa de Fernandópolis segue nesta segunda-feira, 25, com 100% da ocupação, com 10 pacientes confirmados para a doença internados na ala.

Outros 06 casos confirmados e 01 suspeitos para Covid-19 estão na enfermaria. Nesta ala são 18 leitos, sendo 13 do SUS e cinco para convênios e particulares.

Os dados constantes no informativo referem-se ao registro do número de pacientes internados no horário base de sua elaboração, conforme controle do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da Santa Casa Fernandópolis.

*O Extra.Net