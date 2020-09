Rio-pretenses formaram fila na manhã desta quarta-feira, 2, para entrar na unidade do Poupatempo. A orientação é para que os serviços sejam previamente agendados pela internet

publicado em 02/09/2020

Fila no Poupatempo de Rio Preto na manhã desta quarta-feira, 2 (Foto: Guilherme Baffi)

A unidade do Poupatempo de Rio Preto reabre com fila em Rio Preto na manhã desta quarta-feira, 2. A orientação para quem precisa de atendimento do Poupatempo é entrar no portal dos serviços ou utilizar o aplicativo do Poupatempo Digital para escolher um dia e um horário para ser atendido. Mesmo assim os rio-pretenses formaram fila para entrar na unidade.A capacidade de atendimento será de 30% em relação a antes da pandemia de coronavírus. Os serviços essenciais também serão retomados no mesmo esquema na Prefeitura da região norte, o antigo Ganha Tempo Cidadão.A Secretaria Municipal da Fazenda, responsável pela organização dos serviços, informou que apenas atendimentos presenciais serão feitos exclusivamente mediante agendamento com data e hora marcada. Segundo orientações do Detran São Paulo, haverá controle de acesso e só será permitida a presença de acompanhantes em casos de crianças, idosos ou pessoas com deciência.O uso de máscaras de proteção será obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel na entrada. Os cuidados também passam pela manutenção do distanciamento entre as pessoas, com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientações que devem ser respeitadas. Nesta terça, os cuidados já foram colocados em prática durante o mutirão para RG. A unidade em Rio Preto estava fechada desde maio. As mesmas orientações servem para quem precisa de serviços oferecidos pela Prefeitura da região norte.O secretário da Fazenda arma que, da mesma forma, o correto são os usuários entrarem no site da Prefeitura, verificar os serviços que podem ser feitos de forma on-line e só procurar a unidade se realmente for necessário o atendimento presencial. O site da Prefeitura norte pode ser acessado na página inicial do portal da Prefeitura disponível no endereço https://www.riopreto.sp.gov.br/ (https://www.riopreto.sp.gov.br/). Lá é possível ver todos os serviços disponíveis para empresas e para cidadãos. Os interessados podem ligar no (17) 2137-6070.A miniprefeitura é no Shopping Cidade Norte, na avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 2.077, bairro Jardim Planalto. O Poupatempo ca na rua Antonio de Godoy, 3.033, no Centro.*Diário da Região