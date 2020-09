Polícia recebeu ligações de moradores pelo 190, dizendo que um grupo, de cerca de 100 pessoas, estava bloqueando uma rua no Distrito Industrial, próximo ao Ceasa

publicado em 21/09/2020

Polícia usa bomba para dispersar multidão de — Foto: Reprodução/TV TEM

A Policia Militar precisou usar bombas de gás para dispersar uma aglomeração na madrugada deste domingo (20) em São José do Rio Preto (SP). Por causa da pandemia do coronavírus, festas e aglomerações estão proibidas.A polícia recebeu várias ligações de moradores pelo 190, dizendo que um grupo, de cerca de 100 pessoas, estava bloqueando uma rua no Distrito Industrial, próximo ao Ceasa.Viaturas da polícia foram para o local e constataram a aglomeração, por volta das 2h. Por causa da aglomeração, a polícia precisou usar as bombas para dispersar o grupo e liberar o trânsito na rua. De acordo com a PM, ninguém se feriu.*G1