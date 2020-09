Água começou a baixar há aproximadamente quatro meses

publicado em 21/09/2020

Lagoa começa a secar em Cardoso (Foto: Reprodução/TV TEM)

A lagoa Hygino Zampronha, considerada um dos cartões postais de Cardoso (SP), está secando por conta da longa estiagem que atinge a região noroeste paulista. Uma foto mostra o antes e depois (veja abaixo).Segundo os moradores, a água começou a recuar há aproximadamente quatro meses. Consequentemente, o solo ficou completamente seco, com marcas de rachaduras.“Eu conheço Cardoso há mais de 40 anos. Nunca vi desse jeito. É muito triste ver a seca”, diz o aposentado, Antônio Luís Carvalho.A lagoa Hygino Zampronha não é de abastecimento, mas armazena água da chuva que chega por meio das redes de escoamento.De acordo com a secretaria de Meio Ambiente, existe uma mina de água e, por isso, a lagoa ainda não secou totalmente.“Estamos com medo de secar. Ainda não vemos mortandade, mas estamos com medo de começar a morrer peixes por falta de oxigênio. Ainda tem mais ou menos um metro de profundidade”, afirma Levi Francisco dos Santos, diretor da secretaria de Meio Ambiente de Cardoso.*G1.com