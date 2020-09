De acordo com a família, que mora em Tanabi (sp), Isac Reis, de 20 anos, não possuía comorbidades. Já Rebeca Reis, de 15, era portadora de Síndrome de Down

publicado em 24/09/2020

Dois irmãos morreram infectados pelo novo coronavírus em Tanabi, no interior de São Paulo, em menos de um mês (Foto: Arquivo Pessoal)

Dois irmãos morreram infectados pelo novo coronavírus em Tanabi, no interior de São Paulo, em menos de um mês. De acordo com a família, Isac, de 20 anos, e Rebeca Reis, de 15 anos, não resistiram às complicações causadas pela Covid-19. O rapaz morreu nesta quarta-feira (23), e a irmã, no dia 27 de agosto.Isac e Rebeca colheram material genético e testaram positivo para o novo coronavírus. O corpo dos dois irmãos já foi enterrado. “Foi muito complicado receber a notícia das mortes. Sofremos uma verdadeira tragédia”, afirma o pai Roberto Reis da Silva, de 60 anos.Roberto e a esposa também contraíram a doença, mas se já recuperaram. Ainda conforme a família, Isac ficou 21 dias internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). Ele não possuía comorbidades e não resistiu às complicações da doença.A irmã dele era portadora de Síndrome de Down e tinha dificuldades para se comunicar. Rebeca foi levada para a Santa Casa de Tanabi e morreu no mesmo dia em que foi internada.Até esta quarta-feira, a prefeitura contabilizava 1.234 casos confirmados, com 25 mortes.*G1.com