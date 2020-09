Caso aconteceu em junho do ano passado

publicado em 25/09/2020

Vítima foi morta com um tiro na cabeça (Foto: Arquivo Pessoal)

Na tarde de ontem, 24, foi proferida a sentença para Mateus Rogério Soares Santos, 37, acusado de assassinar sua companheira Anielli Geovana Sanches Foresto, 25, com um tiro na cabeça em junho do ano passado.Mateus foi condenado pelo corpo de jurados durante o Júri Popular realizado em Estrela d'Oeste a 14 anos de prisão em regime fechado, a defesa tentou alegar que a arma teria disparado acidentalmente, mas não conseguiu convencer o júri, que acabou o condenando.O caso aconteceu em 30 junho do ano passado, em uma propriedade rural de Populina. Mateus assassinou sua companheira Anielli com um tiro na cabeça.O corpo da vítima foi encontrado na varanda da residência, ao lado do corpo, os policiais acharam um cartucho calibre 22 deflagrado e outro intacto em cima de uma cadeira.Após o crime, Mateus foi encontrado pela polícia em Turmalina, cidade próxima de onde aconteceu o assassinato.*OExtra.Net