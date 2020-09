Anderson Branco disse que já fez recurso e não estava no local para trabalhar

publicado em 04/09/2020

Anderson Branco durante sessão remota da Câmara de Rio Preto (Foto: Reprodução / Facebook)

O vereador de Rio Preto Anderson Branco (PL) tem 10 dias para explicar à prefeitura o que estava fazendo em sua barbearia durante a quarentena. A Vigilância Sanitária flagrou o parlamentar no interior do estabelecimento e o notificou.De acordo com decreto estadual, barbarias não podem funcionar enquanto a região estiver na fase laranja do Plano SP. Os estabelecimentos podem abrir a partir da fase amarela. Caso a defesa não seja aceita, uma multa - com valor a ser definido - será aplicada contra o vereador.Branco afirmou ao reportagem do portal DLNews, de Rio Preto, que esteve no prédio em que funciona a barbearia para manutenção de câmeras. "Não estava trabalhando. E já fiz o recurso. Só faltava não poder entrar na barbearia agora", disse. Branco, diversas vezes, disse ser contra os decretos de João Doria (PSDB), governador de São Paulo, a quem chama de "Ditadoria".*DL News