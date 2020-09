Acidente aconteceu em Santa Fé do Sul na tarde do feriado de 7 de setembro no Bairro Águas Claras; vítima tinha 28 anos

publicado em 08/09/2020

O proprietário do Jet Ski, envolvido no acidente que provocou a morte de um jovem de 28 anos, morador em Fernandópolis, fugiu do local logo após o fato. O relato é de um parente da vítima que teria visto o homem saindo em uma caminhonete Toyota Hilux. O caso está sendo investigado pelas autoridades de Santa Fé do Sul, local onde o fato aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 7 de setembro.Weber Rodrigues, 28 anos, teria pedido para dar uma volta em um Jet Ski como carona e em uma das curvas feitas pelo condutor, o rapaz acabou caindo no rio e somente de pois de muito tempo o corpo foi localizado.A tragédia foi registrada na orla do Bairro Águas Claras às margens do Rio Paraná. Weber chegou a ser socorrido e encaminhado a Santa Casa de Santa Fé do Sul, mas acabou morrendo.Weber Rodrigues era um dos líderes de jovem da Igreja Assembléia de Deus em Fernandópolis e atuava nas congregações do bairro Santa Bárbara e Redentor. A morte dele chocou familiares e amigos.*Região Noroeste com informações do portal Informa Mais.