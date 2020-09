José Mantovani, de 60 anos, continua sendo procurado pelos Bombeiros e familiares

publicado em 29/09/2020

Bombeiros e familiares continuam buscando pelo pintor José Mantovani, de 60 anos, dono do barco que foi flagrado navegando sozinho no Rio Tietê. Segundo a família, José desapareceu depois de sair de casa para buscar um parente que acampava com dois amigos às margens do rio.De acordo com a filha da vítima, José estava almoçando no rancho da família, que fica em Santo Antônio do Araranguá (SP), quando recebeu uma ligação para buscar os três homens.Em seguida, o pintor saiu sozinho e entrou na embarcação, usando colete salva-vidas. Uma hora depois, o parente ligou para a família perguntando se José já havia saído do rancho.Bombeiros de Araçatuba procuram por dono de barco visto navegando vazio no Rio TietêBombeiros de Araçatuba procuram por dono de barco visto navegando vazio no Rio TietêAinda segundo a filha do pintor, a família ficou preocupada, pediu ajuda para um pescador e depois acionou o Corpo de Bombeiros. O barco de José foi encontrado com o motor ligado e navegando sozinho.Nesta segunda-feira (28), um colete salva-vidas e um boné do pintor foram encontrados pelas equipes. As buscas por José continuarão na manhã desta terça-feira (28). A família suspeita de que o homem possa ter batido o barco em uma galhada e caído na água.*G1