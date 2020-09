Prefeitura de Valentim Gentil é disputada por Adilson Segura, Izaque Caldeira, Claudinei do Skinão, Sergio Ladeira e Tell da ONG

publicado em 29/09/2020

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporaga.com.brA disputa pela Prefeitura de Valentim Gentil será acirrada este ano. De acordo com dados da Justiça Eleitoral, cinco candidatos concorrerão ao cargo de prefeito na cidade vizinha, a maior quantidade de candidatos dos últimos anos. Na última eleição, aliás, apenas o atual prefeito, Adilson Segura (PSDB), que é candidato à reeleição, disputou o pleito.Além do atual prefeito, que tem como vice o pecuarista Manezinho, estão no páreo o irmão do ex-prefeito da cidade, Liberato Caldeira, o Izaque Caldeira, pelo Cidadania, e seu vice John do Nicoto, o empresário Claudinei do Skinão, pelo PSL e seu vice Pelaio, que também é empresário, o enfermeiro Sergio Ladeira e seu vice o motorista Adalto, pelo PL, e o vendedor Tell da ONG ao lado de Luzia Januário, pelo Avante.Além dos cinco candidatos a prefeito, 68 candidatos a vereador disputarão os votos dos 10.096 eleitores valentim-gentilenses.