O motorista afirmou à polícia que parou o caminhão para pegar o garrafão de água que estava no banco de trás do carro

publicado em 30/09/2020

A vítima foi socorrida pelo resgate e encaminhada ao Hospital de Base de Rio Preto (Foto: Reprodução/Imagem Ilustrativa)

Um ciclista de 35 anos ficou gravemente ferido após colidir na traseira de um caminhão, que estava estacionado em local proibido, na avenida Nadima Damha, em Rio Preto. A colisão aconteceu na manhã de terça-feira, 29.Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista do caminhão informou à polícia que estacionou o veículo em uma área proibida para pegar o garrafão de água que estava atrás do banco. O ciclista não notou que o caminhão estava parado e colidiu na traseira do veículo.A vítima foi socorrida pelo resgate e encaminhada ao Hospital de Base de Rio Preto. Segundo a assessoria de imprensa do HB, o ciclista passou por uma cirurgia, segue sedado, e instável.*Diário da Região