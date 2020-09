Homem havia sido liberado, mas após manifestação de mães foi preso

publicado em 01/09/2020

Autor do crime, de 31 anos, após a prisão pela Polícia Militar (Foto: Divulgação/PM)

Um homem de 31 anos, autor de estupro contra a própria enteada, de 8 anos, foi preso anteontem após um protesto de mulheres na frente da Delegacia de Polícia de Mirassol. O padrasto já tinha sido detido no sábado, 29, mas não ficou atrás das grades, porque não foi pego em flagrante. A manifestação de moradores da cidade fez com que o pedido de prisão temporária fosse antecipado em um dia.Com cartazes e palavras de ordem como "Queremos Justiça" e "Deixem nossas crianças em paz", 30 mulheres fizeram o protesto, na tarde anteontem, na frente da delegacia para reivindicar a prisão imediata do autor. O ato foi compartilhado em redes sociais e grupos de WhatsApp da região de Rio Preto.O caso veio à tona no sábado, 29, quando a mãe da criança denunciou o estupro para a Polícia Militar. Ela afirmou que descobriu o abuso quando pegou por acaso o celular do marido e achou uma foto, em que a menina aparecia.A denunciante é casada há quatro anos com o autor do crime, que é pai de mais dois filhos dela, uma menina de dois anos e um menino de três anos. A filha abusada é fruto de um relacionamento anterior da mulher.A mulher revelou para a polícia que já tinha desconfiança de que a filha sofria abuso, porque estranhou a insistência do marido em dormir deitado ao lado da menina no colchão no chão do quarto.O padrasto já tinha sido acompanhado há um ano pelo Conselho Tutelar de Mirassol por agressão contra a mulher e a enteada.A mãe só denunciou o estupro à polícia, dias depois da descoberta das imagens, após garantir que a filha ficasse afastada do padrasto, sem despertar a desconfiança dele, porque tinha medo de serem agredidas.O homem foi detido em casa no sábado pela Polícia Militar e o celular foi apreendido. Em depoimento, ele teria admitido que estuprava a enteada desde abril deste ano. O crime era praticado quando a mulher dormia ou estava ausente da residência.Após a confissão do crime, o homem foi solto pelo delegado de plantão, Alexandre Del Nero Arid, para responder ao crime em liberdade. O delegado alega ter agido dentro da lei, porque sem flagrante - tanto do crime de estupro quanto de pornografia infantil - não tinha como manter o homem atrás das grades.Revoltadas com a liberação do autor, parentes da vítima e moradores vizinhos organizaram um protesto.O delegado titular de Mirassol, Mauro Truzzi, afirma que ao chegar no plantão deu de cara com o protesto popular. "Quando eu cheguei, deparei com aquela manifestação. Fui perguntar o que tinha acontecido. Elas me disseram que queriam Justiça. Eu ia fazer isso hoje (segunda-feira), mas resolvi adiantar, porque havia risco de ocorrer um linchamento", diz o delegado.O pedido de prisão temporária do autor foi assinado na noite de domingo pelo juiz de plantão, Marcos Takaoka. O homem permanecerá detido por 30 dias, podendo o prazo ser prorrogado por mais 30 dias.O homem está recolhido temporariamente em uma cela na carceragem da Deic de Rio Preto. A enteada passou por exame de corpo delito no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto. O laudo será incluído no inquérito.*Diário da Região