Erro no estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, é alvo de zoações e faz clube iniciar campanha nas redes sociais em apoio ao letrista que escreveu palavra errada

publicado em 10/09/2020

Palavra escrita de forma errada no estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, viralizou nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Mauricio Massao)

Uma letra muda totalmente o significado de uma palavra e pode deixar um time de futebol em "crise". No Araçatuba, que disputa a quarta e última divisão do Campeonato Paulista, quem está "pressionado" no cargo não é o treinador, mas o funcionário que faz a pintura do estádio Adhemar de Barros.Um dos portões que dá acesso aos jogadores para a área interna do estádio chamou a atenção da torcida de uma forma negativa. No local, as palavras "Atretas Araçatuba". O erro de português viralizou nas redes sociais e se tornou motivo de brincadeira, menos para o funcionário responsável pela pintura.A foto viralizou nas redes sociais e chegou até o letrista, que ficou chateado com o erro cometido. O funcionário ganhou o apoio todo o elenco e também do clube nas redes sociais. Uma campanha foi lançada com a #FechadoComoLetrista.– Eu sou o letrista. Foi eu que escrevi. Errar é humano – disse em resposta de uma postagem na rede social.A Araçatuba está no Grupo 1 da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, ao lado de Andradina, América, Bandeirante e Tanabi. A estreia está marcada para o dia 18 de outubro, contra o América-SP, às 15h, no estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba.Confira a nota oficial da Araçatuba:"“É triste ver que o erro de um trabalhador repercute mais do que todo trabalho grande que ele já executou”.A diretoria da Associação Esportiva Araçatuba vem a público esclarecer, que a foto e vídeos circulando nas redes sociais são verdadeiras.Infelizmente, erros acontecem, ninguém é perfeito. O trabalho terceirizado, prestado por um profissional qualificado, que por um descuido errou, a diretoria por estar acompanhando a vistoria da FPF às dependências do estádio, só percebeu o erro após o final do trabalho.O erro chama atenção e as pessoas esquecem que por trás disso, existe uma pessoa, pai de família, que leva o tão suado sustento para sua casa através deste trabalho.Tenhamos mais empatia com o próximo, cuidemos mais de nossas atitudes, pois amanhã podemos ser a nova vítima desta sociedade que em vez de estender a mão, prefere ridicularizar um erro, sem ao menos saber o real motivo.