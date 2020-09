Secretaria da Educação de Fernandópolis explicou que medida tem como objetivo sanar eventuais prejuízos de aprendizagem que as crianças vierem a ter por conta da suspensão das aulas

publicado em 26/09/2020

A proibição também afeta, além das escolas municipais e estaduais, a rede particular de ensino (Foto: Reprodução/Prefeitura de Fernandópolis)

Continuidade e avaliação

O prefeito André Pessuto (DEM) publicou na quinta-feira, 24, Decreto oficializando o retorno das aulas presenciais em Fernandópolis apenas para 2021, devido à pandemia do coronavírus. O texto foi publicado no Diário Oficial Eletrônico.Segundo a norma, a Rede Municipal de Ensino de Fernandópolis retomará as aulas e atividades escolares presenciais no ano de 2021, permanecendo, até o final de 2020, a suspensão que ocorre desde o mês de março.A proibição também afeta, além das escolas municipais e estaduais, a rede particular de ensino. A Rede Municipal vai manter suas atividades, até o final de 2020, de maneira remota, como vem ocorrendo.Os estabelecimentos de Ensino Superior poderão retomar as aulas e atividades escolares presenciais, de forma gradativa, observadas as diretrizes do Plano São Paulo.A reportagem de O Extra.net entrou em contato com a Secretaria de Educação para saber quais as providências que serão tomadas no que se refere ao ano letivo de 2020. Segundo a pasta, o calendário escolar foi reorganizado e as atividades escolares foram feitas seguindo as diretrizes dos órgãos superiores.“Desde que decretada a suspensão das aulas presenciais, o ano letivo e consequentemente o calendário escolar foi reorganizado de acordo com a legislação que estabelece parâmetros a serem seguidos durante esse período de suspensão”, disse a Secretaria em nota.“Diante disso a Secretaria Municipal de Educação de Fernandópolis, juntamente com professores e gestores escolares empreendeu grande esforço na elaboração de material que fosse adequado para as aulas remotas objetivando manter o vínculo com os alunos, evitar retrocessos nas aprendizagens, manter uma rotina básica de atividades escolares mesmo afastados do ambiente físico da escola, reforçar a ideia de que a escola e a família estão juntas na corresponsabilidade do desenvolvimento integral da criança, conforme orienta a Resolução SME Nº09/2020”.Sobre o ano letivo, a Secretaria disse que haverá a avaliação individual por aluno para que seja traçado um novo plano pedagógico. “As atividades desenvolvidas são devidamente documentadas e registradas no diário de classe do professor como também o registro das crianças que estão participando das aulas remotas. Esse registro servirá como parâmetro para que quando voltarem às aulas presenciais as escolas possam organizar atendimentos específicos para cada família que ali são atendidas. Assim que as aulas presenciais voltarem realizar-se-á um grande trabalho de avaliação diagnóstica com os alunos da Rede como forma de diagnosticar quais aprendizagens essas crianças já têm desenvolvidas e dessa forma traçar um ponto de partida para o trabalho pedagógico”.A nota também reforça a importância de que os pais continuem a buscar as atividades elaboradas para os alunos. “Lembramos ainda que o ano letivo de 2020 não está cancelado. É importante e necessário que os pais continuem indo às escolas buscar as atividades impressas (quando houver) e continuem participando dos grupos nas redes sociais com os professores dos filhos, incentivando-os”.*OExtra.Net/Gustavo Jesus