A volta às aulas está prevista para 7 de outubro. O retorno às aulas foi planejado com base no Plano São Paulo, de retomada econômica do estado. O Plano São Paulo é dividido em cinco fases que vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (Vermelho) a etapas identificadas como controle (Laranja), flexibilização (Amarelo), abertura parcial (Verde) e normal controlado (Azul).

O governo de São Paulo anunciou na sexta-feira, 21, que não haverá retorno das aulas presenciais em nenhuma região do estado está na Fase 1 (Vermelha) onde seria preciso manter todos os serviços considerados não essenciais fechados. Segundo a nova atualização do Plano São Paulo, divulgada na sexta-feira, o governo manteve apenas seis regiões do estado na Fase Laranja. O restante das regiões, o que corresponde a 88,3% do território paulista, está na Fase 3 – Amarela, etapa de flexibilização.

Na Fase Amarela, as regiões podem reabrir bares, restaurantes e salões de beleza com 40% da capacidade, além de academias com 30% de vagas. Com esta mudança, estes estabelecimentos poderão reabrir por oito horas por dia, sem ultrapassar o horário das 22h.