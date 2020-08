O animal carregando a sacola ganhou as redes sociais e fez de Juca, um vira-lata, ficar famoso

publicado em 10/08/2020

Um cachorrinho vem chamando atenção dos moradores de Ilha Solteira pela ajuda que dá para a sua dona, a aposentada Aparecida Silvério dos Reis. Ele leva a sacola de pães da padaria até em casa.Um vídeo do cachorro saindo de uma padaria e carregando a sacola ganhou as redes sociais e fez de Juca, um vira-lata, ficar famoso.Juquinha, como é mais conhecido, tem 8 anos e é morador do bairro Passeio Sorocaba, em Ilha Solteira. Ele não mora sozinho e tem a companhia dos irmãos e irmãs Marilu, a Neguinha, o Marley, o Hércules, Rany e a Pandora.Mas ele é o único que ajuda a dona na missão de ir buscar pão na padaria. Há um ano, ele é o carregador oficial de compras da dona Cida. Se ele não for à padaria ou ao mercado, fica bravo com a dona.Se o Juquinha está famoso em Ilha Solteira, a culpa é do dono da padaria, Lucas Bispo. Foi ele quem gravou e divulgou o vídeo nas redes sociais. Atualmente, o vídeo está com mais de 150 compartilhamentos e 11 mil visualizações.“Achei muito curiosa a cena. Eu sou apaixonado por animais, fiquei encantado e quis divulgar, mostrar para os outros o que realmente acontece na nossa cidade”, diz.Quando chega à padaria, a dona Cida já passa o recado: de esperar do lado de fora da padaria. A aposentada entra sozinha e quando sai dá a sacola para o Juquinha.A cena chama a atenção até mesmo de quem já está acostumado com isso. “É incrível como ele ama e cuida da dona Cida e ela com ele. Sempre fico maravilhada ao ver a cena”, diz a sócia da padaria, Evelin Kedma Natani.Depois de um trajeto que dura pouco menos de cinco minutos, a encomenda é entregue com sucesso. Pelo serviço, o Juquinha recebe o melhor pagamento que pode existir para um animal de estimação: amor, carinho e cuidado da dona Cida.“Eu trato ele como se fosse meu filho. Eu o chamo de filho, é muito amor. Um companheiro para a vida toda”, afirma.*G1.com